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Москалькова выступила против лишения семей с детьми единственного жилья

Иван Юминов

Экономика
Москалькова выступила против лишения семей с детьми единственного жилья
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Законодательный запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми необходимо ввести в стране. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 24 ноября.

— Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми. Пусть банки думают, кому они дают деньги, что они рискуют, — рассказала омбудсмен.

Выселение граждан из единственного жилья, как уточнила Москалькова, остается важной проблемой. Так, семья Петровых из Ярославской области из-за проблем с ипотекой вынуждена жить в монастыре с тремя детьми, добавила она.

Единственное жилье в России защищено исполнительским иммунитетом. Исключение составляет лишь недвижимость, которая находится в залоге у банка по договору ипотеки, отмечает РБК.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

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