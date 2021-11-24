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Минздрав зарегистрирует 24 ноября вакцину от COVID-19 для детей 12-17 лет

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав зарегистрирует 24 ноября вакцину от COVID-19 для детей 12-17 лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минздрав зарегистрирует в среду, 24 ноября вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Сегодня vинистерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М Центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет, — приводит слова представителя правительства сайт Кремля.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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