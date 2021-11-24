Фотовыставка «Молодые реставраторы» открылась на Гоголевском бульваре

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

На Гоголевском бульваре в Москве начала работать фотовыставка «Молодые реставраторы», которая рассказывает об образовательных и культурных проектах, привлекающих начинающих специалистов к сохранению исторического наследия.

Выставку подготовил столичный департамент культурного наследия Москвы. Экспозиция будет работать до 30 ноября. Она включает 16 двухсторонних стендов, которые установлены вдоль бульвара.

В настоящее время на территории столицы находится более восьми тысяч объектов культурного наследия. В проектах по их сохранению и популяризации принимают участие около 500 волонтеров культурного наследия. Они на постоянной основе проводят работы по уходу за монументами, которые увековечивают память о Великой Отечественной войне.

Кроме того, в январе этого года в столице заработал образовательный проект «Реставрационный кураториум» Мосгорнаследия и колледжа «26 КАДР», в рамках которого студенты старших курсов изучают тонкости ремесла реставратора в мастерских и фондохранилищах.

Также в Москве существует проект «Школа реставратора», позволяющий детям узнать об основных направлениях реставрационных работ и научиться работать с инструментами и материалами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что IV молодежный форум «Наследие» 27 ноября приглашает всех желающих на фестивальный день. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Здесь можно будет послушать лекции, принять участие в познавательных воркшопах и викторине.