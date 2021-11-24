Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фотовыставка «Молодые реставраторы» открылась на Гоголевском бульваре

Анастасия Колоскова

Город
Фотовыставка «Молодые реставраторы» открылась на Гоголевском бульваре
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

На Гоголевском бульваре в Москве начала работать фотовыставка «Молодые реставраторы», которая рассказывает об образовательных и культурных проектах, привлекающих начинающих специалистов к сохранению исторического наследия.

Выставку подготовил столичный департамент культурного наследия Москвы. Экспозиция будет работать до 30 ноября. Она включает 16 двухсторонних стендов, которые установлены вдоль бульвара.

В настоящее время на территории столицы находится более восьми тысяч объектов культурного наследия. В проектах по их сохранению и популяризации принимают участие около 500 волонтеров культурного наследия. Они на постоянной основе проводят работы по уходу за монументами, которые увековечивают память о Великой Отечественной войне.

Кроме того, в январе этого года в столице заработал образовательный проект «Реставрационный кураториум» Мосгорнаследия и колледжа «26 КАДР», в рамках которого студенты старших курсов изучают тонкости ремесла реставратора в мастерских и фондохранилищах.

Также в Москве существует проект «Школа реставратора», позволяющий детям узнать об основных направлениях реставрационных работ и научиться работать с инструментами и материалами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что IV молодежный форум «Наследие» 27 ноября приглашает всех желающих на фестивальный день. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Здесь можно будет послушать лекции, принять участие в познавательных воркшопах и викторине.

Читайте также:
Выставки Департамент культурного наследия города Москвы объект культурного наследия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте