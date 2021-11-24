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Путин объявил о вакцинации назальным препаратом от COVID-19

Иван Юминов

Общество
Путин объявил о вакцинации назальным препаратом от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом.

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