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Врач рассказала, как минимизировать риски простуд и инфекционных заболеваний

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказала, как минимизировать риски простуд и инфекционных заболеваний
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники № 1 Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Анна Галкина рассказала, как защитить организм от сезонных простуд и ОРВИ, а также от коронавирусной инфекции.

Она подчеркнула, что снизить риск заражения помогает вакцинация.

— Именно с помощью прививок человечество победило много страшных болезней. И от гриппа вакцинация остается одним из лучших средств профилактики, так же, как и от COVID-19, — заявила она в комментарии ОСН.

Не стоит забывать о защитных мерах: в общественных местах стоит обязательно носить маски, чаще мыть руки и проветривать помещения.

По ее словам, основное средство в борьбе с простудами — одеваться по погоде и избегать переохлаждений. В морозную погоду необходимо носить шапку, шарф и утепленную обувь.

Кроме того, нельзя забывать о сбалансированном питании, так как от полноценного рациона, состоящего в нужных пропорциях из жиров, белков и углеводов, многое зависит. Круглогодично нужно включать в рацион зелень, овощи, фрукты.

До этого доктор медицинских наук пояснил, нужна ли стимуляция иммунной системы после коронавируса.

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