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Голикова предупредила россиян о неизбежном эпидемическом подъеме

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова предупредила россиян о неизбежном эпидемическом подъеме
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Новый эпидемический подъем ожидается в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 24 ноября.

— Время идет очень быстро. Мы находимся в преддверии Нового года, и для того чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали, — рассказала представитель правительства.

России следует снизить заболеваемость и достигнуть необходимых показателей коллективного иммунитета, добавила она. Данные меры позволят наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем, приводит слова Голиковой сайт Кремля.

18 ноября глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов официальным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Проверка QR-кода с помощью камеры, как это было реализовано ранее, станет недоступна, заключил он.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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