Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в России в 2022 году

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении МРОТ с января 2022 года до 13 890 рублей.

Изначальная редакция документа предполагала рост МРОТ до 13 617 рублей, но ко второму чтению президент России Владимир Путин предложил поправку с повышением показателя. Финансовое обеспечение поправки предусмотрено в проекте федерального бюджета до 2024 года.

Минимальный размер оплаты труда определяется как 42 процента от медианной зарплаты за предыдущий год по данным Росстата. Медианная зарплата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у другой половины — ниже, отмечает РИА Новости.

23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. При этом были поддержаны поправки Путина о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

Госдума одобрила и поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда — в 2023 году, а также 815,4 миллиарда — в 2024 году. Расходы федерального бюджета на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году — 989,5 миллиарда, в 2024 году — около 1,007 триллиона рублей.