Попова отреагировала на открытое письмо врачей противникам вакцинации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что поддерживает врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса.

— Я бы поддержала любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка — это спасение от болезни. Конечно же, своих коллег, которые героически трудятся, я, безусловно, поддерживаю, — приводит слова Поповой РИА Новости.

24 ноября известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. В письме, опубликованном в «Российской газете», говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.

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Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.