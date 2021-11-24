Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников

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Работники бюджетной сферы должны до конца года получить зарплаты в соответствии с майскими указами 2012 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 24 ноября.

— Все эти согласования, о которых только что говорили, нужно провести в кратчайшие сроки, необходимые для этого решения, важно принять максимально оперативно. Чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года, — рассказал глава государства.

Правительству, как уточнил он, следует предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку регионам в достижении уровня зарплаты в бюджетной сфере. Врачи, воспитатели, учителя и медицинские работники находятся в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса, приводит слова Путина сайт Кремля.

23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. При этом были поддержаны поправки Путина о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

Госдума одобрила и поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда — в 2023 году, а также 815,4 миллиарда — в 2024 году. Расходы федерального бюджета на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году — 989,5 миллиарда, в 2024 году — около 1,007 триллиона рублей.