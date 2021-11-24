Столичных водителей попросили отложить поездки из-за снегопада

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ЦОДД попросил автолюбителей в Москве по возможности перенести вечерние поездки на более позднее время в связи с неблагоприятными погодными условиями.

— По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождем. На дорогах гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию. Высокая загруженность будет сохраняться до 20 часов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

По данным ведомства, заторы ожидаются в центре города, так как автомобилисты в таких условиях будут двигаться медленнее и осторожнее.

Сложная дорожная ситуация будет наблюдаться также на 26-м и 90-м километре МКАД и на внутренней стороне ТТК, так как здесь ведутся дорожные работы.

Автомобилистов призвали выезжать на улицы города после 20 часов. Кроме того, им напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

К предупреждению автомобилистов присоединились также сотрудники столичной Госавтоинспекции. В своем официальном Telegram-канале они попросили водителей не торопиться, быть аккуратными и контролировать дорожную обстановку, а пешеходов — пересекать проезжую часть, только убедившись в безопасности движения.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности до полудня 25 ноября из-за сильного ветра и гололеда.