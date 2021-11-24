Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 25 ноября

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 25 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодный опасности до полудня 25 ноября. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России, опубликованные в среду, 24 ноября.

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре и гололеде.

— Погода потенциально опасна: ветер с порывами до 15 метров в секунду. Период предупреждения в Москве и Московской области с 09:00 24 ноября до 09:00 25 ноября, — заявили в Гидрометцентре.

Однако из-за образования гололедицы в городе и области «желтый» уровень погодной опасности сохранится до 12:00 четверга, говорится в сообщении.

В среду, 24 ноября, в столице ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки в виде снега и гололедица. Днем и ночью в Москве столбики термометров будут колебаться от минус двух до нуля градусов.

В этот день также прогнозируется юго-западный и южный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:
«Желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр России столичный регион
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Все мнения
О проекте