«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 25 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодный опасности до полудня 25 ноября. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России, опубликованные в среду, 24 ноября.

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре и гололеде.

— Погода потенциально опасна: ветер с порывами до 15 метров в секунду. Период предупреждения в Москве и Московской области с 09:00 24 ноября до 09:00 25 ноября, — заявили в Гидрометцентре.

Однако из-за образования гололедицы в городе и области «желтый» уровень погодной опасности сохранится до 12:00 четверга, говорится в сообщении.

В среду, 24 ноября, в столице ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки в виде снега и гололедица. Днем и ночью в Москве столбики термометров будут колебаться от минус двух до нуля градусов.

В этот день также прогнозируется юго-западный и южный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.