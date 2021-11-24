Синоптики рассказали москвичам о погоде 24 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 24 ноября, в столице ожидается облачная погода, возможен небольшой снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем и ночью в Москве столбики термометров будут колебаться от минус двух до нуля градусов.

В этот день также прогнозируется юго-западный и южный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

Со среды, 24 ноября, погода в столичном регионе станет более теплой. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, а в четверг — до плюс трех. Такая погода сохранится до конца текущей недели. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в связи с потеплением и дождем в пятницу и субботу снежный покров начнет таять.