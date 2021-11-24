Температура воздуха повысится в столице

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Со среды, 24 ноября, погода в столичном регионе станет более теплой. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, а в четверг — до плюс трех. Такая погода сохранится до конца текущей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Погода будет уже теплой — ночные температуры прогнозируются около нуля градусов, дневные — плюс один-три градуса, — отметил он.

Также в беседе с ТАСС Вильфанд отметил, что примерно такой температурный фон сохранится в городе до конца недели.

Вильфанд подчеркнул, что в связи с потеплением и дождем в пятницу и субботу снежный покров начнет таять.

— В пятницу и субботу небольшие осадки прогнозируются в виде дождя, а он способствует размыванию снега даже больше, чем положительная температура. Может, останется немного совсем снега, да и только, — заключил метеоролог.

До этого врач объяснила, как подготовить организм к холодам. В качестве тренировки человек может попрактиковать сон при температуре от 18 до 22 градусов. Кроме того, умываться и принимать душ можно с холодной водой.