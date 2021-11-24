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Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией

Иван Юминов

Политика
Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией
Фото: Pixabay

Новое правительство Германии готово к диалогу с Россией и считает двусторонние отношения глубокими. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на коалиционный договор в среду, 24 ноября.

— Российско-германские отношения глубоки и многосторонни. Россия также является важным международным субъектом, — говорится в документе.

Берлин, как уточняется, осознает важность стабильных отношений и готов к конструктивному диалогу. Новое правительство будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках Европейского союза (ЕС).

Германия уважает соседей по ЕС, а также партнеров на востоке и в центре Европы, следует из договора. Страна намерена принимать во внимание различное восприятие угроз, отмечает РИА Новости.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Аналогичные уведомления получили вице-премьер Олаф Шольц, министры правительства Меркель и министр ведомства канцлера Хельге Браун.

До этого Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника. Бундестаг провел учредительное заседание в Берлине 26 октября.

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