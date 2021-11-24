Налоговые льготы на некоторые виды имущества введут в Москве

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Льготы по налогу на имущество для студенческих общежитий и дипломатических и международных организаций введут в столице с нового года. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики Кирилл Пуртов.

Мосгордума приняла соответствующие изменения в закон города Москвы «О налоге на имущество организаций».

— В соответствии с законом от налога на имущество будут полностью освобождены организации — собственники общежитий в отношении жилых помещений, переданных в аренду вузам. Льгота будет предоставлена на пять лет — до 31 декабря 2025 года, и позволит снизить стоимость проживания студентов на 25–30 процентов. Обязательным условием для предоставления льготы является заселение общежития не менее чем на 70 процентов студентами и преподавателями вузов на начало каждого года, — отметил министр в своем выступлении на заседании Мосгордумы.

В Москве обучаются более полумиллиона иногородних студентов — свыше 70 процентов от общего числа студентов столичных вузов, а также треть иностранных студентов. Согласно прогнозам, к 2030 году это число увеличится еще на 50 тысяч человек, до 150 тысяч, в связи с федеральной инициативой по привлечению в страны талантливых молодых людей со всего мира. Нововведение призвано стимулировать вузы строить новые здания общежитий, так как льгота будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Также, согласно закону, в четыре раза будет снижен налог на имущество на квартиры, гаражи и машиноместа, которые предоставляются в пользование посольств, консульств и международных организаций. Льготу также будут предоставлять на пять лет — до 31 декабря 2025 года.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить льготы для создания технопарка возле Курского вокзала в городе.