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«Что происходит?!»: японцы испугались из-за ракет России на Курилах

Иван Юминов

Политика
«Что происходит?!»: японцы испугались из-за ракет России на Курилах
Фото: Минобороны РФ

Российские учения с применением ракетных систем С-300 на Курильских островах представляют опасность для Японии. Об этом заявил ряд читателей газеты Yomiuri в среду, 24 ноября.

— Что происходит?! Это очень опасно с учетом того, что радиус действия С-300 составляет 400 километров, — написал один из комментаторов.

Другой выразил убежденность, что Токио следует построить базы на Сенкаку и проводить учения рядом с Сахалином. Еще один пользователь заявил, что стране необходимо начать войну против России. Наконец, очередной читатель предположил, что российские ядерные ракеты вскоре уничтожат Японию, отмечается на сайте Yomiuri.

3 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Испытания подтвердили и уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», уточнил он. России важно развивать технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, заключил Путин.

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