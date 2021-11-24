Супруга Рудинштейна рассказала о его состоянии

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Гражданская жена известного российского кинопродюсера Марка Рудинштейна Наталья рассказала о его самочувствии.

По ее словам, продюсер находится под контролем медиков.

— Все лечится — как лег, так до сих пор лечимся. Врачи все контролируют. СМИ очень много распространяют, — сообщила Наталья.

Как утверждает супруга продюсера, Рудинштейн останется в медицинском учреждении еще на неделю, передает РИА Новости.

— Он до вторника в больнице, лечится, — сообщила она.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий.