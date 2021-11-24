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Супруга Рудинштейна рассказала о его состоянии

Дарья Чентаева

Общество
Супруга Рудинштейна рассказала о его состоянии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Гражданская жена известного российского кинопродюсера Марка Рудинштейна Наталья рассказала о его самочувствии.

По ее словам, продюсер находится под контролем медиков.

— Все лечится — как лег, так до сих пор лечимся. Врачи все контролируют. СМИ очень много распространяют, — сообщила Наталья.

Как утверждает супруга продюсера, Рудинштейн останется в медицинском учреждении еще на неделю, передает РИА Новости.

— Он до вторника в больнице, лечится, — сообщила она.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Врачи скорой помощи оперативно доставили его в клинику, где ему поставили неутешительный диагноз. Медики оценивают состояние Рудинштейна как тяжелое.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий.

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