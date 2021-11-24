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Мужчина похитил ноутбук у задремавшего в поезде пассажира в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина похитил ноутбук у задремавшего в поезде пассажира в Москве
Фото: АГН Москва

Мужчина обратился в дежурную часть линейного отдела на станции Москва-Киевская и сообщил, что неизвестный украл у него дорогостоящий ноутбук, пока он спал. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова.

По словам представителя ведомства, полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в вагоне, установили подозреваемого. Им оказался попутчик пассажира, сидевший в соседнем ряду кресел. Камеры запечатлели, как молодой человек взял ноутбук у спящего владельца и сошел с поезда.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: линейный отдел МВД России на станции Москва-Киевская

Вскоре оперативникам удалось задержать подозреваемого.

Выяснилось, что к преступлению имеет отношение 31-летний уроженец соседней республики. Похищенный ноутбук находился в его квартире в Москве, где он временно проживал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его отпустили под подписку о невыезде. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали двух мужчин, которые украли алюминиевые уголки для лестничного спуска на юго-востоке города. Известно, что злоумышленники, которым 38 и 37 лет, находились в состоянии опьянения.

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