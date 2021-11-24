До трех сантиметров снега может выпасть в Москве в среду

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

До конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Об этом сообщили со ссылкой на синоптиков в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра. Согласно прогнозу, всего может выпасть до трех сантиметров снега. Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, передают в Telegram-канале.

Ранее центр организации дорожного движения попросил автолюбителей в Москве по возможности перенести вечерние поездки на более позднее время в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По данным ведомства, заторы ожидаются в центре города, так как автомобилисты в таких условиях будут двигаться медленнее и осторожнее.

Автомобилистов призвали выезжать на улицы города после 20 часов. Кроме того, им напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

К предупреждению автомобилистов присоединились также сотрудники столичной Госавтоинспекции. В своем официальном Telegram-канале они попросили водителей не торопиться, быть аккуратными и контролировать дорожную обстановку, а пешеходов — пересекать проезжую часть, только убедившись в безопасности движения.