Эксперты обсудили идею конфискации машин у автохулиганов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Депутаты Государственной думы предлагают забирать автомобили у автомобильных хулиганов, которые не соблюдают ПДД и выкладывают свои видеозаписи с нарушениями в Сеть. Рецидивистов будет ожидать уголовная ответственность.

Юлия Вербицкая, управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД РФ, и Дмитрий Чугунов, общественный деятель, основатель и глава общественного движения «СтопХам», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали об эффективности предложенной меры.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Хулиганство на дорогах: наказать или предотвратить

Дмитрий Чугунов рассказал, что шумиха вокруг инициативы началась из-за отсутствия других веских инфоповодов: блогеры нередко нарушают ПДД, однако решительные меры в связи с этим раньше не предпринимались.

— Мы звоним во все колокола и привлекаем внимание органов к блогерам, которые, даже не имея прав, выезжают на дорогу и нарушают правила. Если не ввести шкалу для людей, которые принципиально не соблюдают ПДД и не считаются с нормами морали общества, то это будет продолжаться до тех пор, пока они сами не убьются и не заберут кого-то вместе с собой. Это люди небедные, и им заплатить 100, 200, 300 тысяч штрафа ничего не стоит. Это будет продолжаться, пока мы не будем забирать машины и не будем привлекать их к уголовной ответственности, — считает общественный деятель.

Олег Иванников объяснил, что работы по выявлению контента с участием автохулиганов ведутся регулярно, и блогеров штрафуют, просто это не всегда доносится до общественности:

— Блогеров привлекают к административной и уголовной ответственности. Гражданское общество само должно определять, стоит ли такому контенту существовать в Сети. Если вы увидели такую запись — заблокируйте ее и напишите. Не надо смаковать, как тот или иной человек совершает правонарушение.

Юлия Вербицкая напомнила, что конфисковать машину у владельца за правонарушение нельзя, при этом есть и другие меры, которые будут более эффективными:

— Блогеры могут причинять вред другим участникам движения, но механизма по возмещению этого ущерба пока нет. Важно, что машину у собственника конфисковать нельзя, но удержать, чтобы гарантировать возмещение штрафов и ущерба, можно. Эта мера мне кажется действенней.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в кратчайшие сроки подготовить поправки к законодательству об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах после смертельной аварии на Кутузовском проспекте, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Ранее блогера лишали водительских прав.