Володин поручил ужесточить наказание за хулиганство на дорогах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в понедельник, 22 ноября.

— Володин поднял на Совете Думы вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство, — говорится в сообщении.

Глава партии «Единая Россия» Владимир Васильев пригласил к работе над поправками экспертов и представителей общественности, отмечает РИА Новости.

Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

20 ноября в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Автомобили столкнулись возле дома № 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте, пассажир автомобиля умер по дороге в больницу. Погибшим водителем оказался блогер Саид Губденский, пассажиром — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

20 ноября стало известно, что блогер Саид Губденский неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения (ПДД) и даже был лишен водительских прав.