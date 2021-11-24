Аналитик рассказал, произойдет ли укрепление рубля к концу года

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Аналитик Вячеслав Зайченко заявил, у национальной валюты есть все возможности вернуться в рост до конца года и укрепиться еще больше.

В настоящее время существуют несколько факторов, которые влияют против национальной валюты. Во-первых, нерезиденты избавляются от российских активов. Дополнительное давление на рубль оказывают продажи на рынке облигаций федерального займа и повышенный объем покупок валюты Минфином в рамках так называемого бюджетного правила.

Но в ближайшее время, по мнению Зайченко, ситуация изменится к лучшему. Так, к Новому году стоимость нефти должна подняться до отметки в 92 доллара за баррель и выше.

— Это не может не отразиться на укреплении рубля, поэтому национальная валюта продолжит свое движение вверх, — отметил он в комментарии «Царьграду».

До этого экономист назвала стоимость доллара к концу ноября. Экономист ожидает курс доллара в ноябре в рамках 69–73 рубля, евро — в диапазоне 80–84 рубля.