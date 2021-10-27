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Экономист назвала стоимость доллара к концу ноября

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист назвала стоимость доллара к концу ноября
Фото: Pixabay

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, какие факторы повлияют на курс доллара в ноябре.

В ноябре наиболее значимые события произойдут в начале месяца. 3 ноября решение по процентной ставке объявит ФРС США. Наибольший интерес, по словам эксперта, у рынка будут вызывать сопроводительный комментарий ФРС и, возможно, объявление о конкретных сроках начала сворачивания программы экстренного стимулирования.

— Чем раньше начнется сворачивание стимулирования, тем скорее начнет укрепляться доллар, — отметила она в комментарии ФАН.

В то же время в начале ноября состоится министерская встреча стран — участниц ОПЕК+, на которой с очень высокой вероятностью не будет пересматриваться политика по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Цены на нефть могут продолжить рост, что окажет поддержку рублю.

Экономист ожидает курс доллара в ноябре в рамках 69–73 рубля, евро — в диапазоне 80–84 рубля.

На прошлой неделе курс доллара опустился ниже 70,5 рубля впервые с июня прошлого года.

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