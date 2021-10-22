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Курс доллара опустился ниже 70,5 рубля впервые с июня прошлого года

Полина Долганова

Экономика
Курс доллара опустился ниже 70,5 рубля впервые с июня прошлого года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс доллара опустился ниже 70,5 рубля впервые с июня 2020 года. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября.

При этом курс евро упал ниже 82 рублей.

По состоянию на 13:29 американская валюта торгуется на уровне 70,48 рубля. Курс евро опустился до 82,05 рубля.

Курс доллара начал уверенно снижаться с середины июля. Многие экономисты считают, что на этом уровне курс рубля не остановится.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отметил, что на укрепление рубля повлияло несколько факторов, однако существует препятствие для существенного роста российской валюты: ни для Центробанка, ни для бюджета сильно крепкий рубль сейчас невыгоден. Это источник повышенных валютных рисков в будущем.

7 октября аналитик «Финама» Алексей Коренев рассказал, что доллар является основной платежной системой в мире. На американской валюте завязано примерно 49 процентов всех платежей.

По его словам, если доллар рухнет, то «рубль рухнет еще сильнее». Коренев уточнил: если США «просядут» на 30 процентов, значит развивающиеся экономики уменьшатся на 50–60 процентов.

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