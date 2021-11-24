Иммунолог Крючков сравнил вакцинацию в России и Японии

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Если вакцинировать в день по миллиону человек, то пандемию удастся остановить в течение пары месяцев. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он привел в пример Японию, где удалось добиться эффекта в борьбе с коронавирусной инфекцией с помощью единовременной массовой вакцинации. Процент привившихся людей в стране удалось поднять с 3,5 до 77 процентов за короткое время.

Иммунолог пояснил, что в Японии эффективно применяли индивидуальный подход к пациентам, наладили ПЦР-тестирование, улучшили качество медпомощи.

— На примере других стран они убедились, что вакцинация действенна. Сейчас очень низкая заболеваемость у них. У нас могло бы быть так же, но этого не происходит, к сожалению, — отметил он в комментарии НСН.

До этого иммунолог Крючков высказался о принудительной вакцинации детей.