Иммунолог Крючков сравнил вакцинацию в России и Японии
Если вакцинировать в день по миллиону человек, то пандемию удастся остановить в течение пары месяцев. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Он привел в пример Японию, где удалось добиться эффекта в борьбе с коронавирусной инфекцией с помощью единовременной массовой вакцинации. Процент привившихся людей в стране удалось поднять с 3,5 до 77 процентов за короткое время.
Иммунолог пояснил, что в Японии эффективно применяли индивидуальный подход к пациентам, наладили ПЦР-тестирование, улучшили качество медпомощи.
— На примере других стран они убедились, что вакцинация действенна. Сейчас очень низкая заболеваемость у них. У нас могло бы быть так же, но этого не происходит, к сожалению, — отметил он в комментарии НСН.
До этого иммунолог Крючков высказался о принудительной вакцинации детей.