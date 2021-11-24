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Вильфанд спрогнозировал гололедицу в Москве в последние выходные осени

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
Вильфанд спрогнозировал гололедицу в Москве в последние выходные осени
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Температура до минус трех градусов мороза и гололедица ожидаются в Москве в последние выходные осени. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду, 24 ноября.

— Холодная погода в начале недели была связана с антициклональным режимом, ростом давления и потоком холодных воздушных масс. Постепенно погода трансформируется, — рассказал синоптик.

Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в городе в пятницу, 26 ноября. Облачная погода с небольшими осадками прогнозируется в субботу, 27 ноября, а также воскресенье, 28 ноября.

Дневная температура в грядущие дни составит от минус одного до минус трех градусов. Из-за этого в Москве образуется гололед, поэтому горожанам следует быть осторожными, приводит слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что до конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра.

Согласно прогнозу, всего может выпасть до трех сантиметров снега. Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

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