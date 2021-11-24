Дом по реновации ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Изумрудная улица, 34 Карта всех событий

Специалисты ввели в эксплуатацию дом по программе реновации на Изумрудной улице, владение 34. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 24 ноября.

Фасады новостройки облицованы плитами из керамогранита и панелями из оцинкованной стали. Дом состоит из 90 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы.

Первый этаж будет выделен для размещения объектов культурного, коммерческого и социального назначения. Территория рядом с домом благоустроена, также рабочие установили спортивную и детскую площадки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

23 ноября столичное управление Росреестра поставило на кадастровый учет в Северо-Восточном административном округе города больше всего объектов по программе реновации жилищного фонда. Так, за день до этого ведомство зарегистрировало две жилые многоэтажки в районах Лосиноостровский и Марфино.

В односекционном доме № 9 на Норильской улице общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров предусмотрено 144 квартиры, из которых 72 — двухкомнатные. Здание оборудовали подземной автостоянкой на 54 машины.