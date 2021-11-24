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Аэропорт «Домодедово» рассказал о трудностях в работе из-за снегопада

Иван Юминов

Общество
Аэропорт «Домодедово» рассказал о трудностях в работе из-за снегопада
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Аэропорт «Домодедово» из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы (ВПП) для очистки снега. Об этом сообщили в пресс-службе гавани в среду, 24 ноября.

— В Московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия. Видимость в районе аэропорта Домодедово составляет 500 метров, снегопад сопровождается боковым ветром, — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности полетов ВПП периодически закрывают на непродолжительное время для противогололедной обработки и очистки снега, уточнили в аэропорту. Улучшение погодных условий ожидается после 22:00, отмечается в Telegram-канале «Аэропорт Домодедово».

24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что до конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра.

Согласно прогнозу, всего может выпасть до трех сантиметров снега. Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

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