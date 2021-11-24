Названы имена победителей в розыгрыше квартир среди привитых москвичей

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Очередной розыгрыш двух квартир среди привитых от коронавируса москвичей состоялся в эфире телеканала «Москва 24».

Победителями стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич. Об их победе объявил телеведущий и писатель Михаил Ширвиндт.

Всего в лотерее приняли участие 143 718 горожан, привившихся от COVID-19 с 15 по 21 ноября. Проверить свой выигрыш можно на официальном сайте программы «Вакцина — твой ключ к здоровью!».

Для этого жителям города понадобится указать номер полиса ОМС. Инициатором акции стала Московская торгово-промышленная палата, отмечает «Москва 24».

Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» представляет собой продолжение стимулирующих мер, благодаря которым большее число москвичей решается на вакцинацию. Принять участие в проекте могут граждане старше 18 лет, у которых есть полис ОМС. При этом в пункте вакцинации нужно не забыть дать согласие на участие в розыгрыше на имущество.

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23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество заболевших коронавирусом в Москве снизилось за последние три недели. Он отметил, что в указанный период город показал хорошую динамику по COVID-19. Мэр добавил, что дальнейшее развитие сценариев заболевания в столице неизвестно, из-за чего никто не может дать точную гарантию, наступит или нет следующая волна пандемии.