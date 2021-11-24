Вечорко обратился к известным противникам вакцинации от COVID-19

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Главный врач московской больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко отреагировал на отзывы, которые получило открытое письмо врачей противникам вакцинации от коронавируса.

— Сегодня гражданский мир пытается отгородиться и не замечать мира медицинского, все хотят жить, как прежде, до пандемии. Мы — врачи-реалисты, — рассказал специалист.

Почти два года медицинские организации в стране с небольшими перерывами работают в режиме инфекционного госпиталя, уточнил он. После визита в «красную зону» многие поймут, что лишь вакцинация может спасти миллионы жизней и остановить пандемию, убежден Вечорко.

Причиной обращения врачей, по его словам, стало то, что медицинский персонал работает на пределе. Лишь вакцинация спасает от смерти, а ежедневно умирают пациенты, не сделавшие прививку, сетует врач.

Многие адресаты письма сказали, что не выступали против прививок. Им следует обратиться к своим читателям с просьбой поддержать врачей, отметил Вечорко в своем Telegram-канале.

24 ноября известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. В письме, опубликованном в «Российской газете», говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.

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Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.