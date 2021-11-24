Минздрав раскрыл детали о вакцине от COVID-19 для подростков
Вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». Об этом сообщили в Минздраве в среду, 24 ноября.
— Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России разработал вакцину «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина «Спутник V», которой в мире привито уже более 100 миллионов человек, и «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.
«Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день, отмечает РИА Новости.
24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.
После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.