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Минздрав раскрыл детали о вакцине от COVID-19 для подростков

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав раскрыл детали о вакцине от COVID-19 для подростков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». Об этом сообщили в Минздраве в среду, 24 ноября.

— Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России разработал вакцину «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина «Спутник V», которой в мире привито уже более 100 миллионов человек, и «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

«Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день, отмечает РИА Новости.

24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.

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После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.

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