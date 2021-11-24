Синоптики сообщили, что пик снегопада пройден в столице

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Синоптики рассказали, что пик снегопада в Москве пройден. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в различных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 сантиметров.

В настоящее время городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой.

Согласно прогнозу синоптиков, до 09:00 25 ноября местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет от минус 1 до плюс 1°C, что может способствовать образованию гололедицы.

Видео: Telegram-канал Городское хозяйство Москвы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем находятся опасные для движения транспорта участки дорог. При необходимости проведем выборочную противогололедную обработку.

Также, по словам синоптиков, в Москве до утра местами ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. В ведомстве рекомендуют быть внимательнее на улицах города, передают в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ранее синоптики сообщили, что прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра. Согласно прогнозу, всего может выпасть до трех сантиметров снега.