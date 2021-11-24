Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики сообщили, что пик снегопада пройден в столице

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили, что пик снегопада пройден в столице
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Синоптики рассказали, что пик снегопада в Москве пройден. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в различных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 сантиметров.

В настоящее время городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой.

Согласно прогнозу синоптиков, до 09:00 25 ноября местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет от минус 1 до плюс 1°C, что может способствовать образованию гололедицы.

Видео: Telegram-канал Городское хозяйство Москвы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем находятся опасные для движения транспорта участки дорог. При необходимости проведем выборочную противогололедную обработку.

Также, по словам синоптиков, в Москве до утра местами ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. В ведомстве рекомендуют быть внимательнее на улицах города, передают в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ранее синоптики сообщили, что прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра. Согласно прогнозу, всего может выпасть до трех сантиметров снега.

Читайте также:
Погода Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте