МГУ отстранил от работы со студентами противников вакцинации от COVID-19

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Около четырех процентов сотрудников МГУ отказались от вакцинации, их отстранили от работы со студентами. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в среду, 24 ноября.

— 20 тысяч сотрудников, 800 человек отказников. Считаем проценты, это 4–4,5 процента, — рассказал глава университета.

Таких людей, как уточнил он, на первый раз отстранят от контактов со студентами, а дальше руководство вуза «будет думать». Хуже всего ситуация обстоит на трех факультетах, где имеется до 100 противников вакцинации, приводит слова Садовничего ТАСС.

24 ноября известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. В письме, опубликованном в «Российской газете», говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.

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Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.