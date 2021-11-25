Школьник отравил 11 детей на Украине средством для очистки труб

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После массового отравления школьников средством для очистки труб на Украине возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в среду, 24 ноября, на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Один из учеников в Житомирской области принес в школу средство для очистки труб «Крот» и дал его попробовать одноклассникам. В результате отравились 11 человек, у детей диагностировали ожоги слизистой, их экстренно доставили в больницу.

На данный момент врачи оценивают состояние школьников как удовлетворительное, двоих из них уже выписали и отправили домой.

Возбуждено дело против родителей предполагаемого виновника отравления по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Семья воспитывает еще двух детей и состоит на учете. Отца и мать могут лишить свободы на срок до трех лет, сообщает РИА Новости.

18 ноября дело об отравлении метанолом в Казани передали в центральный аппарат СК. По версии следствия, один из пострадавших купил спиртной напиток в пятилитровой бутылке для празднования дня рождения. Однако вместо того чтобы взять ее на мероприятие, молодой человек принес бутылку с незамерзающей жидкостью.