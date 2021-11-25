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Блогер в Москве справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ и опубликовал видео

Юлия Курганова

Происшествия
Блогер в Москве справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ и опубликовал видео
Фото: er.ru
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

В столичном районе Измайлово блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.

Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram.

В настоящее время пока неизвестно, начато ли по этому факту расследование.

Примечательно, что сам блогер, очевидно, и без этого имеет проблемы с законом, так как в его аккаунте есть снимки, где он находится за решеткой. По всей видимости, его уже несколько раз привлекали к ответственности за те или иные правонарушения.

Спустя некоторое время видео из аккаунта было удалено, сообщает РЕН ТВ.

18 ноября калужская полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма. Снимок полуобнаженной девушки с задранной юбкой был опубликован в социальной сети. В свою очередь в УМВД по Калужской области сообщили, что сотрудниками ведомства фото было найдено в ходе мониторинга интернета.

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