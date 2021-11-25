Сайт Мосэкомониторинга стал победителем премии IoT Global Awards

Фото: Пресс-служба «Мосэнерго»

Портал Мосэкомониторинга выиграл международную премию в сфере интернета вещей IoT Global Awards в номинации «Умные города, правительство и ЖКХ». Также высокую оценку в номинации «Здоровье и носимые устройства» получило мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Отмечается, что в шорт-лист премии также вошли проекты Правительства Москвы «Система мониторинга безопасности и производительности труда строителя» и «Проект «СНЕГ».

Всего в конкурсе участвовали представители 25 стран, было подано более 10 заявок.

По словам министра Правительства, руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, власти столицы уже не первый год пользуются IoT в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии и других отраслях.

— Применение технологий интернета вещей — общий тренд умных мегаполисов мира. Москва уже не первый год использует IoT в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии и других отраслях. Этому особенно способствует развитая инфраструктура связи, которая позволяет оперативно передавать информацию с различных устройств на всей территории столицы. Интернет вещей позволяет в автоматизированном режиме собирать информацию с различных городских датчиков, а последующая аналитика помогает городским службам оперативно принимать управленческие решения, что делает столицу еще более комфортной для жизни, — передает слова Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

Сайт Мосэкомониторинга — официальный и достоверный источник информации о состоянии воздуха в Москве, данные на котором обновляются каждый час.

Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» позволяет пользователям записываться на прием к врачу, на лабораторные исследования и процедуры по направлению, а также просматривать записи к специалистам, отменять их и переносить. Кроме того, в приложении есть раздел «Медкарта», открывающий пользователям всю информацию об их здоровье.

До этого стало известно, что сервисом «Московский инвестор» на инвестиционном портале столицы воспользовались более тысячи раз. Проект был запущен в ноябре прошлого года. С его помощью представители бизнеса могут коммуницировать с городом по вопросам ведения бизнеса.