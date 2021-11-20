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Пользователи обратились к сервису «Московский инвестор» более тысячи раз за год

Полина Долганова

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Пользователи обратились к сервису «Московский инвестор» более тысячи раз за год
Фото: Pexels

Сервисом «Московский инвестор» на инвестиционном портале столицы воспользовались более тысячи раз. Проект был запущен в ноябре прошлого года. С его помощью представители бизнеса могут коммуницировать с городом по вопросам ведения бизнеса.

— Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наиболее популярными разделами сервиса по итогам года оказались «Торги», «Земля и недвижимость» и «Поддержка МСП». Ими воспользовались 595, 199 и 103 раза соответственно, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Для удобства пользователей в «Московском инвесторе» внедрен классификатор — это систематизированный перечень вопросов по различным тематикам. Он формируется исходя из анализа запросов предпринимателей, которые поступают на линию прямых обращений Городского агентства управления инвестициями — оператора инвестпортала. Если вопрос пользуется спросом, он добавляется в классификатор. Кроме того, найти нужную тематику можно по ключевым словам.

Около 15 миллионов раз горожане посетили инвестиционный портал Москвы с момента его запуска, то есть с февраля 2014 года. Около двух миллионов раз на сайт зашли в 2021 году. В настоящее время на портале насчитывается 56 личных кабинетов пользователей, а его цифровыми сервисами воспользовались свыше 400 тысяч раз. На сегодняшний день пользователям портала доступно 30 онлайн-сервисов, которые помогают сделать работу предпринимателей проще. 14 из услуг были созданы с начала прошлого года.

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