Врач назвал универсальный продукт для очищения организма от шлаков

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Укроп — это универсальная зелень, которая помогает бороться с избыточной желчью и шлаками в организме. Такое мнение выразил тренер-диетолог Павел Терехов.

Он отметил, что продукт обладает множеством полезных свойств и содержит благоприятно влияющие на здоровье человека элементы: витамины, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие.

— Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады — список бесконечен, — уточнил эксперт.

Павел Терехов добавил, что при достаточном употреблении в пищу укропа устраняется недостаток микроэлементов и витаминов в организме.

— Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, обеспечивает послабление кишечника, — передает РИА Новости слова диетолога.

Также врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Он объяснил, что данный ингредиент часто используют в пищевой промышленности, например, при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.