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Сергей Собянин: Начиная с 2011 года завершена реставрация 1700 исторических зданий

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин: Начиная с 2011 года завершена реставрация 1700 исторических зданий
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

За последние 10 лет в Москве отреставрировали 1700 исторических зданий. Об этом в четверг 25 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— Мы продолжаем масштабную программу возрождения памятников московской старины. Начиная с 2011 г. завершена реставрация уже 1700 исторических зданий, — написал мэр Москвы.

Среди самых значимых отреставрированных в 2021 году памятников Москвы мэр называет скульптуры на площади Гагарина, Большой Москворецкий мост и Медведниковскую Гимназию.

Сергей Собянин также отметил сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.

Сергей Собянин: Начиная с 2011 года завершена реставрация 1700 исторических зданий Фото: Сайт Сергея Собянина

Особо мэр Москвы отметил один из последних примеров реставрации – Дом Кеворкова на Люсиновской, дом 27 строение1. По словам мэра, в постсоветский период собственник дома, построенного XVIII – начале XIX веков, довел его до аварийного состояния. К тому же, в 2017 году в здании произошел пожар. В 2013 г. Правительство Москвы признало Дом Кеворкова выявленным объектом культурного наследия и взяло его под государственную охрану.

На данный момент, реставрационные работы подходят к концу. Полностью восстановлены фасад здания и внутреннее убранство. После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы, пишет мэр столицы в блоге.

Сергей Собянин: Начиная с 2011 года завершена реставрация 1700 исторических зданий Фото: Сайт Сергея Собянина

Во время проведения Дней исторического и культурного наследия в дом можно будет прийти на экскурсию.

Также стало известно, что в павильоне № 5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР») на ВДНХ появятся 18 исторических люстр. Работа над воссозданием люстр ведется в рамках реконструкции всего павильона.

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