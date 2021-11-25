Появились первые кадры с места задымления на шахте под Кемерово

Фотография с сайта МЧС РФ

Россия, Кемеровская область, Белово Карта всех событий

Первый видеоролик с места событий на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области появился в Сети. На кадрах видно заснеженную угледобывающую шахту.

— Всего в шахте находилось 287 человек, конкретно в этом штреке — 111. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 13 — в больнице, — заявили в издании «Известия».

Видео: t.me/izvestia

Инцидент произошел 25 ноября на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная».

Причиной задымления на шахте в городе Белово Кемеровской области стала воспламенившаяся угольная пыль. На данный момент число пострадавших при задымлении на шахте в Кемеровской области выросло до 41. Однако медики, работающие на месте случившегося, не называют это количество окончательным.

До этого сообщалось, что во время ЧП в шахте находились 285 человек. 236 горняков уже поднялись на поверхность. Эвакуацию остальных продолжили специалисты.

Следственный комитет и прокуратура по Кемеровской области организовали проверки по данному факту.

В начале ноября в пресс-службе МЧС Казахстана рассказали, что в стране погибли шесть шахтеров, двое пострадали в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области. Инцидент произошел 7 ноября в 09:00 по местному времени в городе Абай на шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека К10.