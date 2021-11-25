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Иммунолог Ярцева рассказала, почему коронавирус повторит судьбу «испанки»

Ирина Игнатенко

Общество
Иммунолог Ярцева рассказала, почему коронавирус повторит судьбу «испанки»
Фото: unsplash

Иммунолог, терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему коронавирус повторит судьбу «испанки».

Пандемия этой разновидности гриппа продолжалась несколько лет. Как отметила Ярцева, с коронавирусом скорее всего будет то же самое.

— Чем больше народу переболеет, тем реже люди будут заболевать. В любом случае большая часть должна переболеть. Коронавирус — как серьезный грипп, — отметила она в комментарии Nation News.

Она добавила, что в настоящее время население выросло на несколько миллиардов, коммуникации гораздо выше, поэтому выросла и заболеваемость, хотя и «испанка» в свое время унесла немало жизней.

Корректность сравнений «испанки» и коронавируса подтверждают и цифры. Например, летальность от особой разновидности гриппа составляла 2,5 процента, от коронавируса — 2,07 процента. «Испанкой» переболела примерно треть населения Земли — не менее 550 миллионов человек.

До этого иммунолог Болибок заявил, что в России стало меньше бессимптомных больных COVID-19. Врач отметил, что причина такой тенденции — агрессивная атака «дельта»-штамма COVID-19 на организм.

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