Депутат Госдумы поддержала идею запретить указывать пол виновников аварий

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У административных правонарушений и преступлений нет ни пола, ни национальности. Такое заявление сделала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она отметила, что поддерживает предложение запретить указывать пол виновников дорожно-транспортных происшествий. Парламентарий подчеркнула, что женщинам на дорогах уделяют больше внимания, нежели мужчинам, хотя, как показывает практика, представители сильного пола чаще являются виновниками аварий.

— Если посмотреть в целом по количеству водителей женщин и мужчин, то, как показывает практика, на самом деле женщины чаще неправильно паркуются, но мужчины чаще совершают аварии в силу того, что, может быть, менее внимательны, — отметила Бессараб в комментарии Life.ru.

Накануне с инициативой о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил юрист Виталий Бородин. Он отметил, что не следует разделять водителей на какие-либо категории. Он добавил, что при поступлении дела в суд в нем указано «водитель» — без уточнения пола.