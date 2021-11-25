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Авербух рассказал, какие мероприятия пройдут зимой на катках в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Авербух рассказал, какие мероприятия пройдут зимой на катках в Подмосковье
Фото: Youtube / Центральное телевидение

Проект Ильи Авербуха «Ледниковый период» стартует в Подмосковье в декабре. С 4 по 26 декабря известные спортсмены выступят более чем на 14 ледовых площадках региона.

— Каждый выходной день на одном из катков Подмосковья будут проходить мероприятия, в которых будут принимать участие олимпийские чемпионы. Это будут показательные номера, — рассказал Авербух в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Авербух подчеркнул, что выступления фигуристов можно увидеть бесплатно.

Данный проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, популяризацию катков как места семейного отдыха. Программа будет реализована на открытых общедоступных катках региона.

Выступления будут проходить в выходные дни. Информация о площадках и датах будет анонсирована в ближайшее время.

Среди фигуристов на катках Подмосковья можно будет увидеть Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина, Романа Костомарова, Оксану Домнину, Екатерину Боброву.

До этого сообщалось, что заливка самого большого катка столицы завершилась на ВДНХ.

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