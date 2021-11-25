Немецкий бизнес инвестировал в Москву почти восемь миллиардов долларов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

По данным на апрель 2021 года, прямые инвестиции Германии в Москву достигли 7,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Германия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов столицы. Ефимов сообщил, что экспорт из Москвы в Германию за год увеличился на 93,5 процента и составил в январе–августе 11,5 миллиарда долларов. В то же время импорт из Германии в Москву за восемь месяцев этого года достиг 8,4 миллиарда долларов. Он превысил аналогичный показатель 2020 года на 29 процентов.

— Растет и товарооборот между Москвой и Германией: в январе–августе 2021 года он составил 19,9 миллиарда долларов, что почти на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — заключил Ефимов.

Кроме того, на территории столицы работает много немецких локализованных предприятий и офисов. Так, например, поезда «Ласточка» для МЦК в депо «Подмосковная» обслуживает немецкий конгломерат Siemens. А в индустриальном парке «Индиго» в Новой Москве работает сразу несколько предприятий.

— Иностранные инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны Москвы, могут получить статус резидента ОЭЗ, что дает ряд налоговых льгот, — отмечает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также налоговые льготы предоставляются Москвой инвесторам через присвоение специальных статусов.

До этого стало известно, что сервисом «Московский инвестор» на инвестиционном портале столицы воспользовались более тысячи раз. Проект был запущен в ноябре прошлого года. С его помощью представители бизнеса могут коммуницировать с городом по вопросам ведения бизнеса. Наиболее популярными разделами сервиса по итогам года оказались «Торги», «Земля и недвижимость» и «Поддержка МСП». Ими воспользовались 595, 199 и 103 раза соответственно.