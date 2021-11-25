Сергей Собянин: Рекордные шесть миллионов квадратных метров жилья ввели в Москве в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние годы количество вводимого в Москве жилья увеличилось вдвое. С начала 2021 года в столице были введены шесть миллионов квадратных метров, что стало рекордом за всю историю города. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Если посмотреть статистику с 2012 года по 2014–2015 год, мы вводили около 3 миллионов квадратных метров, в этом году ввели 6 миллионов. Это рекорд за всю историю Москвы. Поэтому объем предложения вырос, но и спрос растет, во-первых. Во-вторых, хорошие условия ипотеки, льготная ипотека тоже дали толчок. И немаловажный фактор, конечно, межрегиональная миграция, — заявил Сергей Собянин.

Так, например, в Новой Москве строят достаточно много жилья. Однако москвичи покупают только 60 процентов, остальные 40 процентов покупают иногородние. Внутри МКАД иногородние граждане покупают 20 процентов жилья.

— Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жилье совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за 10 лет, а по два — по три, — объяснил глава города.

Он также отметил, что на данный момент нет никакой возможности ограничить межрегиональную миграцию, передает РИА Новости.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Москве. Он отметил, что она идет строго по плану и может быть завершена к 2023 году. Глава города также сообщил, что в 2021 году план может быть даже перевыполнен.