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Более сотни «Уроков мужества» провели в образовательных учреждениях Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Более сотни «Уроков мужества» провели в образовательных учреждениях Подмосковья
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С начала года в подмосковных учреждениях образования прошло 150 «Уроков мужества». Занятия проводили представители ГУ Росгвардии по региону, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Школьникам в рамках занятий рассказывали о важнейших исторических событиях, подвигах военных, патриотизме.

— Изучать историю своих предков, своей страны, рассказывать детям о значимых исторических событиях, подвигах советских и российских солдат — это очень важно и ценно в современном мире, — заявил глава ведомства Роман Каратаев.

Заместитель начальника подмосковного отделения Росгвардии по работе с личным составом Алексей Разбойников добавил, что школьникам нравятся подобные занятия, они с интересом слушают лекторов.

На занятиях школьникам также рассказали о деятельности поисковых отрядов и продемонстрировали экспонаты, обнаруженные в местах боев.

До этого сообщалось, что школьникам Подмосковья на «Уроке цифры» расскажут о разработках видеоигр. Ребята смогут получить полезную информацию для развития в этой отрасли и попробовать себя в роли разработчиков.

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