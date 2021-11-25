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Выставка «Назначаю Вам встречу в саду» откроется в музее «Царицыно»

Ольга Маркова

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Выставка «Назначаю Вам встречу в саду» откроется в музее «Царицыно»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6 Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» представляет выставку «Назначаю Вам встречу в саду», посвященную истории садоводства в России — оранжереям, зимним садам и приусадебным паркам второй половины XIX — начала XX века.

Основу экспозиции составляют архивные материалы: каталоги садовых заведений, журналы и книги по садоводству, вазы и кашпо для цветов, гравюры, открытки, литографии и фототипии, изображающие те или иные сюжеты, связанные с садовым искусством и «садовой жизнью». Добполняют экспозицию изделия из фарфора, жардиньерка, или столик-геридон, изготовленный в XIX веке, акварель Людвига Премацци «Выставка цветов в Московском Манеже».

Посетители узнают о типологическом многообразии садового искусства XIX — XX веков, увидят сохранившие облик садов гравюры, инструменты, лейки и кувшины.

Садам в интерьере — зимним и оранжерейным — уделено особое внимание. В экспозиции реконструирована «зеленая гостиная» дворянского дома и представлен «кабинет садовника».

Кроме того, на выставке представлены издания, ставшие настольными книгами современных ландшафтных дизайнеров: «Цветники и партеры» и «Садоводство для начинающих и любителей» Николая Кичунова, «Цветочный сад» и «Ландшафтный сад» Константина Епанчина, книги «Комнатное садоводство» Макса Гесдерфера и «Русский огород, питомник и плодовый сад» Рихарда Шредера.

Выставка открыта с 1 декабря по 10 мая 2022 года, сообщается на сайте музея.

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