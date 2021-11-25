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Политолог объяснил, почему США не пригласили на «саммит за демократию» Китай

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог объяснил, почему США не пригласили на «саммит за демократию» Китай
Фото: Whitehouse

США целенаправленно совершают провокацию, не приглашая на «саммит за демократию» Китай. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Безпалько.

Эксперт отметил, что Вашингтон неоднократно накалял отношения с Китаем. Так, недавно под влиянием США Литва открыла представительство Тайваня.

— «Саммит за демократию» носит политический характер, направленный против Китая. В качестве альтернативы Китаю используется Тайвань, как союзник США и как представитель альтернативного китайского государства, — пояснил Безпалько в комментарии Nation News.

Конфликтная ситуация вокруг Тайваня началась в 1949 году, в то время была провозглашена коммунистическая КНР, одновременно с этим часть партии Гоминьдан обосновалась на острове. Пекин призывает страны придерживаться принципа «одного Китая».

Ранее стало известно, что США пригласили на «саммит за демократию», который пройдет в декабре, 110 стран. В список приглашенных не попали Россия и Китай. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии, передает RT.

До этого Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем.

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