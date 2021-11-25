Рафик Загрутдинов: три жилых корпуса по реновации построят в Нижегородском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Новохохловская улица Карта всех событий

В Нижегородском районе вблизи станции Московского центрального кольца (МЦК) Новохохловская будут построены три жилых корпуса по программе реновации жилья. Об том в четверг, 25 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дома будут выполнены в одном стиле и объединены общей подземной частью. В основу всех зданий пойдет монолитный каркас, а фасады облицуют бетонной плиткой под кирпич и кассетами из оцинкованной стали. Остекление планируется сделать витражным.

Все три корпуса будут рассчитаны на 1028 квартир: 281 однокомнатную, 514 двухкомнатные, 212 трехкомнатные и 21 четырехкомнатную. Кроме того, 16 квартиру будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Первые этажи зданий отдадут под нежилые помещения. В вестибюле жилой части разместятся комната консьержа, колясочная, кладовая и почтовые ящики. Ради маломобильных граждан и людей с колясками, вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрены вровень с землей.

Здания образуют полузакрытый двор, который будет озеленен и обустроен детской и спортивной площадками.

Корпуса построят по адресу: улица Новохохловская, з/у 1.

— В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по устройству фасадов и прокладка инженерных сетей, — отметил Загрутдинов.

Днем ранее, 24 ноября, Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты ввели в эксплуатацию дом по программе реновации на Изумрудной улице, владение 34. Фасады новостройки облицованы плитами из керамогранита и панелями из оцинкованной стали. Дом состоит из 90 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы.