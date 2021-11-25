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Эвелина Бледанс рассказала, как помощница превратила ее жизнь в ад

Анна Михалюк

Общество
Эвелина Бледанс рассказала, как помощница превратила ее жизнь в ад
Фото: Youtube / Super

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс рассказал о помощнице, с приходом которой ее жизнь не стала проще, а превратилась в ад.

— Алена долгое время была возле меня, была моей поклонницей. Она все организовывала и была ядром поклонников. В какой-то момент я допустила ее слишком близко. Она ездила со мной на съемки, часто могла быть с Семеном. Например, я снимаюсь, а Алена могла быть в гримерке с ним. Я ей не платила. Она была фанаткой, которая жила на дотации родителей, — рассказала Бледанс в интервью для YouTube-канала Super.

Со временем, по словам артистки, помощница стала конкурировать с ее супругом Александром Семиным за внимание Эвелины. Чтобы очернить режиссера, она выдумала историю и рассказала о ней в СМИ.

— Было ощущение, что она своего соперника пытается устранить. Она звонила Саше как-то ночью, он не брал трубку. И мы просыпаемся утром, а журналисты нам обрывают телефоны: «Расскажите, почему ваш муж избил вашу няню?». По всем новостям Алена дает комментарий, что Саша ее избил. Через шесть часов появляется новость, что Алена умерла. То есть, что Саша убил няню своего сына. Не каждый человек мог бы это вынести, — сказала Бледанс.

Артистка призналась, что именно эта ситуация стала последней каплей, после которой ее брак с Семиным окончательно развалился.

— Все начиналось раньше, но после этого я поняла, что всяческие попытки восстановить отношения бесполезны.

Позже выяснилось, что помощница выдумала историю и на самом деле жива, однако истинные мотивы своего поступка она так и не объяснила.

Ранее Бледанс опубликовала в сети фотографию своего старшего сына, 27-летнего Николая. Он появился в браке артистки с израильским бизнесменом. В 2012 году Эвелина родила сына Семена в браке с режиссером Александром Семиным. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна.

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